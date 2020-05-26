Девушку, которая отказалась убирать экскременты своего пса настигло "наказание"



Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети.

Инцидент произошел прямо посреди улицы. Случайная прохожая увидела, как девушка с собачкой садилась в автомобиль, после того, как ее любимец справил нужду посреди тротуара.

Все бы ничего, но она не удостоилась убрать продукты жизнедеятельности собачки.

После замечания прохожей завязалась перепалка и, как обычно, называют таких в народе "мажорка" перешла на оскорбления. Такой тон не понравился прохожей и она решила ее проучить.

Аккуратно упаковав испражнения животного, она доставила их прямо в автомобиль. Прилетевший в салон "сюрприз" не на шутку разозлил собачницу, но прохожая уже успела скрыться.

Пользователи сети остались в восторге от такого поступка девушки.

"5 баллов! :)) Мораль - убирай за своим питомцем!", "Девушка поступила по справедливости...таких по не воле зауважаешь","Так надо бороться с быдлом", "Ахаха молодец, завела собачку, будь добра за ней убирать", "Молодец, побольше бы таких)", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что киевлянка хотела проехаться в трамвае, чтобы добраться до места назначения, но ее не впустили.

Недолго думая, женщина решила проучить кондуктора и водителя трамвая и пошла прямо по рельсах перед трамваем, таким образом, не давая ему нормально двигаться. При этом за трамваем в который не впустили женщину двигался еще один, из-за этого образовалась небольшая тянучка.

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