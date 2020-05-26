Український режисер Віктор Придувалов розповів про досвід співпраці з російськими музикантами

За його словами, раніше музика об'єднувала росіян і українців, не важливим було те, якої ти національності. Але після подій в Криму і на Донбасі найважливішим стала національна приналежність. Крім того, він зазначив, що скучив за україною, поки проживав у Росії, йому не вистачало того, що є в Києві, але відсутнє в РФ.

Подробицями він поділився в інтерв'ю 2018 року для Plarfor.ma.