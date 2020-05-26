Український режисер Віктор Придувалов розповів про досвід співпраці з російськими музикантами
За його словами, раніше музика об'єднувала росіян і українців, не важливим було те, якої ти національності. Але після подій в Криму і на Донбасі найважливішим стала національна приналежність. Крім того, він зазначив, що скучив за україною, поки проживав у Росії, йому не вистачало того, що є в Києві, але відсутнє в РФ.
Подробицями він поділився в інтерв'ю 2018 року для Plarfor.ma.
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"До недавнього часу мені була важлива тільки людина і її пісня, а з якої країни — все одно. Зараз для мене національна складова важлива. Я сам прожив у Росії сім років — мотався між Москвою і Петербургом. Мені було цікаво, але в якийсь момент остаточно стало не вистачати Києва", — прокоментував Придувалов.
Також Віктор додав, що росіяни інші. Вони багато чого в житті не розуміють і занадто заморочені на собі і на владі.
" Об'єднує росіян лише жорстока влада, вони всі на ній зациклені Мені стало важко з ними, хоча мене ніколи не називали хохлом і сприймали адекватно через мою творчість. Першим маячком був 91-й рік, ГКЧП, ми були під Білим домом, і тоді в нашій панківської тусовці на мене вперше наїхали. Я тоді запитав, чи розуміють вони, що їх все одно використовують? Але вони не розуміють, що їх використовують. І у відповідь почув: "Та ти хто такий взагалі? Їдь у свій Київ", - розповів чоловік.
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