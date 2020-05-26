Украинский режиссер Виктор Придувалов рассказал об опыте сотрудничества с российскими музыкантами

По его словам, раньше музыка объединяла россиян и украинцев, не важным было то, какой ты национальности. Но после событий в Крыму и на Донбассе самым важным стала национальная принадлежность. Кроме того, он отметил, что соскучился по Украине, пока проживал в России, ему не хватало того, что есть в Киеве, но отсутствует в РФ.

Подробностями он поделился в интервью 2018 года для Plarfor.ma.