Украинский режиссер Виктор Придувалов рассказал об опыте сотрудничества с российскими музыкантами
По его словам, раньше музыка объединяла россиян и украинцев, не важным было то, какой ты национальности. Но после событий в Крыму и на Донбассе самым важным стала национальная принадлежность. Кроме того, он отметил, что соскучился по Украине, пока проживал в России, ему не хватало того, что есть в Киеве, но отсутствует в РФ.
Подробностями он поделился в интервью 2018 года для Plarfor.ma.
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"До недавнего времени мне был важен только человек и его песня, а из какой страны — все равно. Сейчас для меня национальная составляющая важна. Я сам прожил в России семь лет — мотался между Москвой и Петербургом. Мне было интересно, но в какой-то момент окончательно стало не хватать Киева", — прокомментировал Придувалов.
Также Виктор добавил, что россияне иные. Они многого в жизни не понимают и слишком заморочены на себе и на власти.
"Объединяет россиян лишь жестокая власть, они все на ней зациклены. Мне стало трудно с ними, хотя меня никогда не называли хохлом и воспринимали адекватно из-за моего творчества. Первым маячком был 91-й год, ГКЧП, мы были под Белым домом, и тогда в нашей панковской тусовке на меня впервые наехали. Я тогда спросил, понимают ли они, что их все равно используют? Но они не понимают, что их всех используют. В ответ я услышал: "Да ты кто такой вообще? Езжай в свой Киев", — рассказал мужчина.
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