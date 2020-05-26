Відомий російський комік Олександр Гудков жорстко висловився про Росії

Артист порівняв країну з круасаном, який черствіє. Про це він заявив 2020 року в інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак на її Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Росія - це круассанчик, який не дбає, а черствіє. Щоб було не так, треба випекти новий. Її вже не врятувати, краще різати, не чекаючи перитоніту". По мені, це звичайно радикальний метод, краще прибрати на шляху до очікування гниття, ніж чекати, коли цей нарив сам розірветься", - заявив комік.

Крім того, він висловився про те, що станеться з гумором в РФ. Так, він зазначив, що в майбутньому "гайки закрутять ще більше".

"Щоб жартувати якось по-іншому, нам потрібно просто жити в іншій країні. Для певної нації - певний гумор, гумор, який ми заслуговуємо. Як би це не було сумно. Я впевнений, що в майбутньому буде ще інша градація. Гайки ще більше закрутять", - відповів Гудков.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Євген Понасенков розкритикував реалії в Росії і розкрив у що перетворилася РФ. За його словами, Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів.

"У нас ніколи особливо не думали про ціну. Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів. Я маю на увазі тих, хто дорывается до влади. І так відбувалося століттями", – зазначив Понасенков.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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