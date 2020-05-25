Російські військові пропагандисти зганьбилися сюжетом з перекинутим бойовим роботом
У мережі висміяли досягнення російського оборонпрому – бойового робота «Платорма-М», який під час демонстрації з'їхав у яр і ледь не прибив ведучого програми «Військова прийомка» на телеканалі "Звезда", який належить МО РФ, передає Politeka.net.
Епічне відео в своєму Twitter розмістив користувач Մιtαuskαs.
Долар обвалиться відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: чого чекати українцям
Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри: "Кожен день прилив емоцій"
Дан Балан розбурхав посланням після тижня мовчання: "Тіна Кароль чи Віра Брежнєва?"
Господиню найкрасивіших сідниць у світі застали зненацька: "купальник загубився"
Як видно на записі, робот на гусеничнїй платформі керується за допомогою джойстика, що нагадує контролер для ігрової приставки.
Ведучий програми пообіцяв показати справжню стрілянину роботів по цілям, а також перевірити, наскільки ними легко керувати і важко в них потрапити при русі. Проте під час запису сюжету в Калінінградській області щось пішло не так.
В якийсь момент оператор-військовослужбовець, котрий дистанційно управляв роботом, не розчув команду, подану журналістом, і направив машину в яр. При цьому робот перекинувся гусеницями вгору і ледь не придушив автора «Військової прийомки» Олексія Єгорова.
Журналіст не постраждав, хоча на долю секунди йому довелося взяти на себе вагу всієї машини – близько тонни.
Як і слід було очікувати, сюжет, який якимось чином таки потрапив в ефір, вже дуже скоро прибрали, проте записи розлетілися мережею, викликавши шквал насмішок над військовою міццю Росії.
«У мене в дитинстві з пультом на дроті такий місяцехід був, тільки менший розміром! Ні**я вже придумати не можуть», «Якийсь фермер із сусідньої області вже другий місяць шукає скіжжений саморобний міні-трактор», «Половина армії США зараз померла від сміху. Друга половина ролик ще не бачила», «Куди вже там Пентагону зі своїм лазером до цієї хріні на шнурку», «Це робот дід. Пішов в бою собі гвинтівку добувати», «Наказ виконано! Ймовірний противник придавлений купою заліза!», «Дитинча армати», «Пентагону песець», – жартують у коментарях.
Нагадаємо, скандальний Кот видав маревне заяву про ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, надпотужна зброя Путіна стала посміховиськом на весь світ.
Також Politeka писала, що Якубовича і Лещенка відправляють в Сирію.