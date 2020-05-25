Російські військові пропагандисти зганьбилися сюжетом з перекинутим бойовим роботом

У мережі висміяли досягнення російського оборонпрому – бойового робота «Платорма-М», який під час демонстрації з'їхав у яр і ледь не прибив ведучого програми «Військова прийомка» на телеканалі "Звезда", який належить МО РФ, передає Politeka.net.

Епічне відео в своєму Twitter розмістив користувач Մιtαuskαs.

Популярні новини зараз

Долар обвалиться відразу після вихідних, НБУ вразив новими цифрами: чого чекати українцям

Тіна Кароль із сином втекла від Балана в глушину, кадри: "Кожен день прилив емоцій"

Дан Балан розбурхав посланням після тижня мовчання: "Тіна Кароль чи Віра Брежнєва?"

Господиню найкрасивіших сідниць у світі застали зненацька: "купальник загубився"
Показати ще

Як видно на записі, робот на гусеничнїй платформі керується за допомогою джойстика, що нагадує контролер для ігрової приставки.

Ведучий програми пообіцяв показати справжню стрілянину роботів по цілям, а також перевірити, наскільки ними легко керувати і важко в них потрапити при русі. Проте під час запису сюжету в Калінінградській області щось пішло не так.

В якийсь момент оператор-військовослужбовець, котрий дистанційно управляв роботом, не розчув команду, подану журналістом, і направив машину в яр. При цьому робот перекинувся гусеницями вгору і ледь не придушив автора «Військової прийомки» Олексія Єгорова.

Журналіст не постраждав, хоча на долю секунди йому довелося взяти на себе вагу всієї машини – близько тонни.

Як і слід було очікувати, сюжет, який якимось чином таки потрапив в ефір, вже дуже скоро прибрали, проте записи розлетілися мережею, викликавши шквал насмішок над військовою міццю Росії.

«У мене в дитинстві з пультом на дроті такий місяцехід був, тільки менший розміром! Ні**я вже придумати не можуть», «Якийсь фермер із сусідньої області вже другий місяць шукає скіжжений саморобний міні-трактор», «Половина армії США зараз померла від сміху. Друга половина ролик ще не бачила», «Куди вже там Пентагону зі своїм лазером до цієї хріні на шнурку», «Це робот дід. Пішов в бою собі гвинтівку добувати», «Наказ виконано! Ймовірний противник придавлений купою заліза!», «Дитинча армати», «Пентагону песець», – жартують у коментарях.

Нагадаємо, скандальний Кот видав маревне заяву про ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, надпотужна зброя Путіна стала посміховиськом на весь світ.

Також Politeka писала, що Якубовича і Лещенка відправляють в Сирію.