Российские военные пропагандисты опозорились сюжетом с опрокинутым боевым роботом

В сети высмеяли достижение российского оборонпрома – боевого робота «Платорма-М», который во время демонстрации съехал в овраг и едва не пришиб ведущего программы «Военная приемка» на телеканале "Звезда", который принадлежит МО РФ, передает Politeka.net.

Эпичное видео в своем Twitter разместил пользователь Մιtαuskαs.

После этого видео шансы на капитуляцию Пентагона значительно возрастают! Аналогов российского робота у них точно нет! pic.twitter.com/ZiMExjq2Dv — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 24, 2020

Как видно на записи, робот на гусеничной платформе управляется с джойстика, напоминающего контроллер для игровой приставки.

Ведущий программы пообещал показать настоящую стрельбу роботов по целям, а также проверить, насколько ими легко управлять и сложно ли в них попасть при движении. Однако во время записи сюжета в Калининградской области что-то пошло не так.

В какой-то момент оператор-военнослужащий, дистанционно управлявший роботом, не расслышал команду, поданную журналистом, и направил машину в овраг. При этом робот опрокинулся гусеницами вверх и едва не придавил автора «Военной приемки» Алексея Егорова.

Журналист не пострадал, хотя на долю секунды ему пришлось принять на себя вес всей машины — около тонны.

Как и следовало ожидать, сюжет, который каким-то образом таки попал в эфир, уже очень скоро убрали, однако записи разлетелись по сети, вызвав шквал насмешек над военной мощью России.

«У меня в детстве с пультом на проводе такой луноход был, только меньше размером! Ни**я уже придумать не могут», «Какой-то фермер с соседней области уже второй месяц ищет скижженый самодельный мини-трактор», «Половина армии США сейчас умерла, от смеха. Вторая половина ролик еще не видела», «Куда уж там Пентагону со своим лазером до этой хрени на шнурке», «Это робот дид. Пошел в бою себе винтовку добывать», «Приказ выполнен! Вероятный противник придавлен грудой железа!», «Детёныш арматы», «Пентагону песец», – шутят в комментариях.

Напомним, скандальный Кот выдал бредовое заявление о ВСУ.

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