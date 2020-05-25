Україні поки не варто повертати окупований Донбас

Таку думку озвучила письменниця Лариса Ніцой, передає "Главред".

За її словами, хоч територій і шкода, але з поверненням Донбасу доведеться почекати.

"Я підтримую таку ідею. Стіна? Так. Поки самі не попросяться тому. Навіщо нам Донбас силою тягнути до себе, якщо тамтешні люди вороже ставляться до нас і ненавидять нас? Так, шкода земель, бо це - наші землі, захопили чужі", - зазначила письменниця.

Вона впевнена, що Україні насамперед потрібно налагодити ситуацію в країні, а потім вже думати про повернення Донбасу.

"Поки я не хочу тягнути людей з Донбасу до нас, бо тут і так вистачає проблем без них. Для початку Україні потрібно стати на ноги, стати країною, яка процвітає. А тоді вже послухати, чого люди хочуть, і подумати", - пояснила свою позицію письменниця.

Також вона впевнена, що жителям Донбасу треба буде пройти "перевірку" у разі повернення в Україну.

"Якщо вони думають, що ми горимо бажанням, щоб вони повернулися, то даремно. Якщо вони повернуться, щоб "вправляти мізки" нам - мовляв, мова не наша культура не наша і так далі, то нам таке зовсім не потрібно. Знову ж, коли окуповані території повернуться, на час людей звідти не можна допускати до влади, поки вони не складуть іспити і не стануть громадянами України, поки не доведуть, що люблять Україну. А якщо не люблять, то їм нема чого тут робити", - підсумувала письменниця.

Раніше Ніцой різко висловилася на бік дітей з окупованих територій.

За її словами, їх не можна приймати в дитячі українські табори, оскільки вони займаються пропагандою.

Також вона розкритикувала шанування російських письменників в Україні.

За її словами, вони є не чим іншим, як щупальцями "руського міра".

"Пушкін, Лермонтов, Достоєвський і т.д. - це все щупальця" руського міра ", які культивуються в Україні. Саме тому всі ці" щупальця "насаджується російська культура і російська світогляд. Чи повинні ми про всіх цих людей знати? Так, повинні. але, коли в Україні не святкується 200-річчя Куліша, але святкується 200-річчя Пушкіна, це неправильно ", - зазначила вона.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.