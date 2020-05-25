Украине пока не стоит возвращать оккупированный Донбасс

Такое мнение озвучила писательница Лариса Ницой, передает "Главред".

По ее словам, хоть территорий и жалко, но с возвращением Донбасса придется повременить.

"Я поддерживаю такую ​​идею. Стена? Да. Пока сами не попросятся назад. Зачем нам Донбасс силой тянуть к себе, если тамошние люди враждебно относятся к нам и ненавидят нас? Да, жаль земель, потому что это - наши земли, захватили чужие", - отметила писательница.

Она уверена, что Украине прежде всего нужно наладить ситуации в стране, а потом уже думать о возвращении Донбасса.

"Пока я не хочу тянуть людей из Донбасса к нам, потому что здесь и так хватает проблем без них. Для начала Украине нужно стать на ноги, стать процветающей страной. А тогда уже послушать, чего люди хотят, и подумать", - объяснила свою позицию писательница.

Также она уверена, что жителям Донбасса нужно будет пройти "проверку" в случае возвращении в Украину.

"Если они думают, что мы горим желанием, чтобы они вернулись, то зря. Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам - мол, речь не наша культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же, когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины, пока не докажут, что любят Украину. А если не любят, то им нечего здесь делать", - подытожила писательница.

Ранее Ницой резко высказалась в сторону детей из оккупированных территорий.

По ее словам, их нельзя принимать в детские украинские лагеря, так как они занимаются пропагандой.

Также она раскритиковала почитание российских писателей в Украине.

По ее словам, они являются не чем иным, как щупальцами "русского мира".

"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и т.д. - это все щупальца "русского мира", которые культивируются в Украине. Именно поэтому все эти "щупальца" насаживается русская культура и русское мировоззрение. Должны ли мы о всех этих людях знать? Да, должны. Но, когда в Украине не празднуется 200-летие Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно", - отметила она.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.