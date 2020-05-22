Легендарний радянський актор Леонід Бронєвой висловився про життя і владу в Радянському Союзі

Хоч світ і попрощався з талановитим артистом в 2017 - його слова живуть досі.

Ще в далекому 2012 році в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону він висловився про наболіле.

"Всі, що в Радянському Союзі відбувалося, навіть у найстрашніших не описано казках — це моторошний, абсурдний, фільм жахів який тривав 70 років: настільки важкий, що ми досі від перегляду його не відійшли і ні до якої іншої картинці звикнути не можемо", - говорив він.

Не обійшов стороною Броньовий і звірства, які чинив у той час Йосип Сталін.

"Ви тільки зверніть увагу: скільки про звірства в сталінських таборах відомо, про баржі, які разом з інодумцями затоплювали, про розстріли прямо на робочих місцях, про мільйони сиріт — дітей ворогів народу", - зазначив актор.

За його словами,

"Навіть Гітлер і то краще Сталіна! Так-так, і хоча Гітлера я ненавиджу, поважаю на пів грама більше, тому що він хоча б своїх, німців, майже не чіпав, а цей косив усіх підряд: і осетин, і грузин, і росіян, і українців", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що ще один радянський актор Олег Басилашвілі висловився про СРСР.

« Єльцин засів у Біловезькій Пущі і розпустив Союз!», — так можуть говорити тільки ті, хто тримає народ за ідіотів. Ну як можуть 3 людини розпустити країну? Вже якщо вони її і розпустили, то, мабуть, так рвалася кожна частина назовні, що і не треба було робити ніяких зусиль. Яким чином відвалилися Грузія, Естонія, Литва, Україна? Ніхто не захотів бути з нами в одній країні, тому що невигідно. Ми з них дерли, не давали їм приймати самостійні рішення. Всі диктувалося з Кремля", вважає артист.

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