Легендарный советский актер Леонид Броневой высказался о жизни и властях в Советском Союзе
Хоть мир и попрощался с талантливейшим артистом в 2017 - его слова живут до сих пор.
Еще в далеком 2012 году в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он высказался о наболевшем.
"Все, что в Советском Союзе происходило, даже в самых страшных не описано сказках — это жуткий, абсурдный, затянувшийся на 70 лет фильм ужасов: настолько тяжелый, что мы до сих пор от просмотра его не отошли и ни к какой другой картинке привыкнуть не можем", - говорил он.
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Не обошел стороной Броневой и зверства, которые совершал в то время Иосиф Сталин.
"Вы только внимание обратите: сколько о зверствах в сталинских лагерях известно, о баржах, которые вместе с инакомыслящими затапливали, о расстрелах прямо на рабочих местах, о миллионах сирот — детей врагов народа", - отметил актер.
Более того, он уверен, что Гитлел был в какой-то степени даже лучше вождя СССР.
"Кричат: «Ста-лин! Ста-лин!». Дураки, вы хоть знаете, что кричите? Я страшную вещь скажу: Даже Гитлер и то лучше Сталина! Да-да, и хотя Гитлера я ненавижу, уважаю на полграмма больше, потому что он хотя бы своих, немцев, почти не трогал, а этот косил всех подряд: и осетин, и грузин, и русских, и украинцев", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что еще один советский актер Олег Басилашвили высказался о СССР.
«Ах, Ельцин засел в Беловежской Пуще и распустил Союз!», — так могут говорить только те, кто держит народ за идиотов. Ну как могут 3 человека распустить страну? Уж если они ее и распустили, то, видимо, так рвалась каждая часть наружу, что и не надо было предпринимать никаких усилий. Каким образом отвалились Грузия, Эстония, Литва, Украина? Никто не захотел быть с нами в одной стране, потому что невыгодно. Мы с них драли, не давали им принимать самостоятельные решения. Все диктовалось из Кремля", — считает артист.
Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.
Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.
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