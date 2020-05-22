Український музикант і фронтмен групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк різко висловився про Росію

Так, в інтерв'ю 2018 року на Youtube-каналі Говорящие Головы він порівняв Росію з «чорною дірою» і пояснив, чому він туди не їздить (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що не може віддати свій паспорт в руки військовим людям, які підкоряються тим, хто стріляє по українцям.

«Розумієте, трапилася така біда, інопланетяни просто висмоктали цю частину земної кулі і зараз Росія, як чорна діра. Я дуже сумую, мені дуже шкода. Дуже скучив по рідним, і друзям, але поки що вони до мене приїжджають. Я не уявляю собі, як я піду і дам свій паспорт людині в погонах, яким віддають накази ті ж люди, які віддають накази його колегам стріляти по мені з установки «Град», - заявив Хливнюк.

Що стосується російських шанувальників групи, то вони приїжджають на концерти українців в основному в країни Балтії і Білорусь. Хливнюк не приховує, що сумує за ними.

«Це мої люди. Я не відчуваю ніякої злості або ненависті. Мені просто прикро, що так відбувається в цій країні (Росії – прим. ред.) і не приховую, я чекаю, коли це бажано еволюційним шляхом, зміниться», — підсумував музикант.

Раніше музикант зізнався, що не їздить в сусідню Росію, тому що для нього є речі важливіші, ніж заробітки і слава. Долі і життя людей, і від цього неможливо абстрагуватися, покриваючись меркантильними і особистими інтересами.

Нагадаємо, що Хливнюк розкрив правду про розлучення з дружиною після 10 років шлюбу

Як повідомляла Politeka, Хливнюк зробив термінове звернення, на кону життя

Також Politeka писала, що музиканти "Бумбокс" жорстко висловилися через поїздки в Росію