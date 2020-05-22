Украинский музыкант и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк резко высказался о России

Так, в интервью 2018 года на Youtube-канале Говорящие Головы он сравнил Россию с «черной дырой» и пояснил, почему он туда не ездит (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что не может отдать свой паспорт в руки военным людям, которые подчиняются тем, кто стреляет по украинцам.

«Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и сейчас Россия, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки «Град», - заявил Хлывнюк.

Что касается российских поклонников группы, то они приезжают на концерты украинцев в основном в страны Балтии и Беларусь. Хлывнюк не скрывает, что скучает по ним.

«Это мои люди. Я не испытываю никакой злобы или ненависти. Мне просто досадно, что так происходит в этой стране (России – прим. ред.) и не скрою, я жду, когда это, желательно эволюционным путем, изменится», — подытожил музыкант.

Ранее музыкант признался, что не ездит в соседнюю Россию, потому что для него есть вещи важнее, чем заработки и слава. Судьбы и жизни людей, и от этого невозможно абстрагироваться, покрываясь меркантильными и личными интересами.

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