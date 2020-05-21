Заможні росіяни кинулися купувати бункери і кімнати безпеки в страху перед можливими майбутніми заворушеннями

Як передає Forbes, фірми, що займаються будівництвом бункерів, зараз найбільше замовлень отримують від мешканців таких фешенебельних районів Москви як Нова Рига, Рублівка, Ярославка, Дмитрівка, а також багатіїв із Санкт-Петербурга і прилеглих регіонів.

Експерти констатують, що набагато більшим попитом, ніж бункери, користуються кімнати безпеки. Це периметр, встановлюваний у вже побудованому будинку й оснащений герметичними вікнами та дверима, автономними вентиляцією, енергозабезпеченням, запасом води та продуктів, зброєю, зв'язком.

«Клієнти розуміють, що світ змінився, що все не так стабільно і добре, як здавалося раніше. Сьогодні пандемія, коронавірус, завтра ще щось – повстання або ядерна війна», – пояснюють в компанії з будівництва бункерів.

Вартість подібних споруд простим смертним недоступна. Їхня ціна стартує від мільйона російських рублів до двох мільйонів американських доларів.

Бум на бункери серед російських товстосумів спостерігався у 2010 році під час пожеж, перед «кінцем світу» в 2012 і після 2014 року, коли стосунки РФ і США загострилися.

Тим часом у російському сегменті соцмереж ходять наполегливі чутки про те, що президент Володимир Путін ховається в бункері. Туди його нібито загнав не стільки страх коронавіруса, скільки страх перед соратниками, які терплять величезні збитки у зв'язку з недалекоглядною політикою глави РФ.

Про те, що ВВП ховається в бункері, заявляв і його колишній однокурсник по інституту КДБ Юрій Швець.

Нагадаємо, Путін вийшов на зв'язок з бункера і показав росіянам "дулю" у прямому ефірі.

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