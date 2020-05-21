Состоятельные россияне бросились покупать бункеры и комнаты безопасности в страхе перед возможными грядущими беспорядками

Как передает Forbes, фирмы, которые занимаются строительством бункеров, сейчас больше всего заказов получают от жителей таких фешенебельных районов Москвы как Новая Рига, Рублевка, Ярославка, Дмитровка, а также богатеев из Санкт-Петербурга и прилегающих регионов.

Эксперты констатируют, что гораздо большим спросом, чем бункеры, пользуются комнаты безопасности. Это периметр, устанавливаемый в уже построенном доме и оснащенный герметичными окнами и дверями, автономными вентиляцией, энергообеспечением, запасом воды и продуктов, оружия, связью.

«Клиенты понимают, что мир поменялся, что все не так стабильно и здорово, как казалось раньше. Сегодня пандемия, коронавирус, завтра еще что-то – восстание или ядерная война», – поясняют в компании по строительству бункеров.

Стоимость подобных сооружений простым смертным недоступна. Их цена стартует от миллиона российских рублей до двух миллионов американских долларов.

Бум на бункеры среди российских толстосумов наблюдался в 2010 году во время пожаров, перед «концом света» в 2012 и после 2014 года, когда отношения РФ и США обострились.

Тем временем в российском сегменте соцсетей ходят упорные слухи о том, что президент Владимир Путин прячется в бункере. Туда его якобы загнала не столько боязнь коронавируса, сколько страх перед соратниками, которые терпят огромные убытки в связи с недальновидной политикой главы РФ.

О том, что ВВП прячется в бункере, заявлял и эго бывший сокурсник по институту КГБ Юрий Швец.

Напомним, Путин вышел на связь из бункера и показал россиянам "дулю" в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, трусливый поступок Путина на Красной площади довел россиян до слез.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.