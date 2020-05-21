Він упевнений, що все можна виправити

Поет Лев Рубінштейн висловився про відносини між Україною і РФ

Його слова наводять російські ЗМІ.



За його словами, співіснування двох країн можливо лише на рівні особистих стосунків людей.

"Мені здається, що українська влада була неправа, коли перестала запрошувати на книжкові ярмарки росіян, що ми з Росією нічого спільного… Коли ти є жертвою агресії, я розумію це, але мені здається, що на рівні інтелектуалів все ж таки це має бути подолане. У мене в Києві, в Одесі, у Львові дуже багато друзів, ми листуємося. Я виступав у Львові, мене представляв Андрій Бондар, якось ми з ним потоваришували. У нас був спільний вечір з Сергієм Жаданом. Це було дуже добре, нас тепло приймали і ми з ним дуже задружились. Мені здається, що це дуже правильний підхід і це треба робити", - зазначив він.

Співає впевнений, що налагодити відносини можна лише зусиллями людей.

"Ну, з цього все починається, населення двох країн (Росії і України - ред.) повинні дружити, адже між нашими народами величезна кількість сімейних зв'язків. Після Криму і Донбасу на рівні народів, а я взагалі не вірю в існування народів як суб'єктів, я не знаю, що таке народ – це якась конституційна абстракція. Ми, народ України, заявляємо… Все це запозичено з біблійного народу, а я вірю тільки в персональні зусилля", - вважає письменник.

Більш того, він упевнений, що РФ способу повернути Крим і Донбас Україні.

"У дуже далекій перспективі. І це, звичайно, не Путін", - уклав він.

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