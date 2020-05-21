Он уверен, что все можно исправить

Поет Лев Рубинштейн высказался об отношениях между Украиной и РФ

Его слова приводят российские СМИ.



По его словам, сосуществование двух стран возможно только на уровне личных отношений людей.

"Мне кажется, что украинские власти были неправы, когда перестали приглашать на книжные ярмарки россиян, что мы с Россией ничего общего… Когда ты являешься жертвой агрессии, я понимаю это, но мне кажется, что на уровне интеллектуалов все же это должно быть преодолено. У меня в Киеве, в Одессе, во Львове очень много друзей, мы переписываемся. Я выступал во Львове, меня представлял Андрей Бондар, как-то мы с ним сдружились. У нас был общий вечер с Сергеем Жаданом. Это было очень хорошо, нас тепло принимали и мы с ним очень задружились. Мне кажется, что это очень правильный подход и это надо делать", - отметил он.

Поет уверен, что наладить отношение можно лишь усилиями людей.

"Ну с этого все начинается, население двух стран (России и Украины - ред.) должны дружить, ведь между нашими народами огромное количество семейных связей. После Крыма и Донбасса на уровне народов, а я вообще не верю в существование народов как субъектов, я не знаю, что такое народ – это какая-то конституционная абстракция. Мы, народ Украины, заявляем… Все это заимствовано из библейского народа, а я верю только в персональные усилия", - считает писатель.

Более того, он уверен, что РФ способа вернуть Крым и Донбасс Украине.

"В очень далекой перспективе. И это, конечно, не Путин", - заключил он.

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