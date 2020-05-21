В окупованому Росією Криму пересихають водойми

Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився у блогера RoksolanaToday&Крым25% на сторінці в Twitter.

"Ця самотня човен стоїть у Коктебелі на колись повноводному ставку, який називався Великий. Кілька метрів глибини, риба, раки… По ньому ходили човни, гніздилися водоплавні птахи. Капець вже у нас...", - йдеться у підписі до фото.





У коментарях користувачі мережі зазначили, що це тільки початок і іронічно помітили, що в цьому "винна Україна".

Раніше ми повідомляли, що художній керівник і головний диригент камерного оркестру Кримської державної філармонії Денис Карлів запропонував перетворити Сімферопольське водосховище, яке катастрофічно пересихає, в концертну площадку.

За його словами, коли він приїхав на обміліле водосховище, йому спала на думку неймовірна ідея.

Він вважає, що водосховище – ідеальне місце для проведення концерту, оскільки на греблі є стоянка для машин, а спуск на дно плавний і без різких перепадів.

Художній керівник зазначив, що звільнилася від води простору вистачить на те, щоб розмістити філармонічний оркестр у повному складі і зорові ряди з дотриманням соціальної дистанції.

Нагадаємо, легендарне озеро Світязь зникає на очах.

Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа знищує річку під Києвом.

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