У самопроголошеній «ДНР» пригрозили трибуналом українському президентові Володимиру Зеленському

Можливість організації трибуналу проти чинного глави України допустила «депутат» так званої «народної ради ДНР» Олена Шишкіна, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За її словами, в «ДНР» і «ЛНР» з 2018 року працює «український народний трибунал», на засіданнях якого розбирають «злочини, вчинені українськими силовиками і владою під час конфлікту на Донбасі».

Шишкіна каже, що трибунал в основному фіксував і документував «правопорушення» в «республіці». У підсумку вирок оголосили всім підсудним, серед яких у списку від червня 2018 року був і п'ятий президент України Петро Порошенко.

«Підбиваючи підсумки першого року правління Зеленського в якості президента України, хочу зазначити, що, на жаль, не за горами наступний український народний трибунал», заявила «депутат».

Вона уточнила, що розгляди торкнуться не тільки президента, але і його офісу. Їх можуть звинуватити в «геноциді населення, блокаді Донбасу і пропаганді війни». Не виключено, що бойовики закинуть українським політикам «створення незаконних збройних формувань і використання збройних сил проти цивільного населення».

Шишкіна підкреслила, що сьогодні триває «геноцид жителів ДНР з боку України».

Зазначимо, що це вже не перші погрози окупантів в бік України. Раніше ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник пригрозив привести «народну міліцію» в повну бойову готовність нібито за те, що сили ООС обстріляли ЛЕП «Михайлівка-Комунарська», ремонтну бригаду, яка працювала на ній, і патруля ОБСЄ.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що бойовики звинувачують Україну в гуманітарній кризі. Він спростував слова Леоніда Пасічника про те, що ЗСУ стріляють по цивільним, заявивши, що єдине, що роблять українські воїни, – відповідають бойовикам.

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