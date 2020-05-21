В самопровозглашенной «ДНР» пригрозили трибуналом украинскому президенту Владимиру Зеленскому

Возможность организации трибунала против действующего главы Украины допустила «депутат» так называемого «народного совета ДНР» Елена Шишкина, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

По ее словам, в «ДНР» и «ЛНР» с 2018 года работает «украинский народный трибунал», на заседаниях которого разбирают «преступления, совершенные украинскими силовиками и властями во время конфликта на Донбассе».

Шишкина говорит, что трибунал в основном фиксировал и документировал «правонарушения» в «республике». В итоге приговор огласили всем подсудимым, среди которых в списке от июня 2018 года был и пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Подводя итоги первого года правления Зеленского в качестве президента Украины, хочу отметить, что, к сожалению, не за горами следующий украинский народный трибунал», — заявила «депутат».

Она уточнила, что разбирательства затронут не только президента, но и его офис. Их могут обвинить в «геноциде населения, блокаде Донбасса и пропаганде войны». Не исключено, что боевики вменят украинским политикам «создание незаконных вооруженных формирований и использование вооруженных сил против гражданского населения».

Шишкина подчеркнула, что сегодня продолжается «геноцид жителей ДНР со стороны Украины».

Отметим, что это уже не первые угрозы оккупантов в сторону Украины. Ранее главарь «ЛНР» Леонид Пасечник пригрозил привести «народную милицию» в полную боевую готовность якобы за то, что силы ООС обстреляли ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», ремонтную бригаду, которая работала на ней, и патруля ОБСЕ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что боевики обвиняют Украину в гуманитарном кризисе. Он опроверг слова Леонида Пасечника о том, что ЗСУ стреляют по гражданским, заявив, что единственные, что делают украинские воины, – отвечают боевикам.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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