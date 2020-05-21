Команда президента Володимира Зеленського не поскупилася на підготовку до прес-конференції

Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явилося відео, на якому стілець глави держави сушили феном. Блогер Андрій Кухта з'ясував, що такий прилад коштує близько 15 тисяч гривень, про що написав на своїй сторінці в Facebook.

Як виявилося, перед зустріччю з журналістами стілець президента потрапив під дощ. Щоб Володимир Зеленський не сидів на мокрому, сидіння висушили за допомогою фена. Так глава держави сіл не тільки сухе, але і тепле місце.

Андрій Кухта прокоментував ситуацію і показав оголошення про продаж точно такої ж моделі фену в магазині.

"Фен, яким підігрівали крісло Зеленському перед прес-конференцією, зі знижкою коштує 14 389 грн. (14990 грн. Без знижки). Майже чотири зарплати лікаря тільки для того, щоб гарант не замерз в одне місце. Золотий унітаз не за горами", - іронічно зазначив блогер.

Он: Я работаю на Президента. Она: Ты, наверное, телохранитель и рискуешь жизнью! Он: *греет стульчик* Появилось забавное видео, как перед пресс-конференцией стул для Зеленского сушили феном. Стул Зе немного намок под дождем, но благодаря слаженной работе команды, Президент пришел на нагретое местечко. Perepichka News Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 20. Mai 2020

Українці прокоментували ситуацію в соціальній мережі. Багато знайшли таку подготову кумедною, а вартість пристрою - невиправдано високою:

"Це спеціальний фен, вбиває віруси)"; "Бубочка така розбещена"; "Геморой лікують - сидить багато"; "Позичили у вчительки, при 4000$ зарплати не така вже й дорога річ"; "Ні, мене вбило, що стілець прогрівали феном, щоб президент не отримав обмороження. Ну щоб це робити за 14 штук - це знущання над людьми у яких зарплата 250 доларів. І як стверджує Зеля це люди не за межею бідності. Браво"; "Всі з чогось починають😅😁"; "трон у короля якийсь виразний🤣".

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