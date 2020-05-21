Команда президента Володимира Зеленського не поскупилася на підготовку до прес-конференції
Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явилося відео, на якому стілець глави держави сушили феном. Блогер Андрій Кухта з'ясував, що такий прилад коштує близько 15 тисяч гривень, про що написав на своїй сторінці в Facebook.
Як виявилося, перед зустріччю з журналістами стілець президента потрапив під дощ. Щоб Володимир Зеленський не сидів на мокрому, сидіння висушили за допомогою фена. Так глава держави сіл не тільки сухе, але і тепле місце.
Андрій Кухта прокоментував ситуацію і показав оголошення про продаж точно такої ж моделі фену в магазині.
"Фен, яким підігрівали крісло Зеленському перед прес-конференцією, зі знижкою коштує 14 389 грн. (14990 грн. Без знижки). Майже чотири зарплати лікаря тільки для того, щоб гарант не замерз в одне місце. Золотий унітаз не за горами", - іронічно зазначив блогер.
Українці прокоментували ситуацію в соціальній мережі. Багато знайшли таку подготову кумедною, а вартість пристрою - невиправдано високою:
"Це спеціальний фен, вбиває віруси)"; "Бубочка така розбещена"; "Геморой лікують - сидить багато"; "Позичили у вчительки, при 4000$ зарплати не така вже й дорога річ"; "Ні, мене вбило, що стілець прогрівали феном, щоб президент не отримав обмороження. Ну щоб це робити за 14 штук - це знущання над людьми у яких зарплата 250 доларів. І як стверджує Зеля це люди не за межею бідності. Браво"; "Всі з чогось починають😅😁"; "трон у короля якийсь виразний🤣".
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