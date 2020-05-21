Команда президента Владимира Зеленского не поскупилась на подготовку к пресс-конференции
Как сообщает Politeka.net, в сети появилось видео, на котором стул главы государства сушили феном. Блогер Андрей Кухта выяснил, что такой прибор стоит около 15 тысяч гривен, о чем написал на своей странице в Facebook.
Как оказалось, перед встречей с журналистами стул президента попал под дождь. Чтобы Владимир Зеленский не сидел на мокром, сидение высушили при помощи фена. Так глава государства сел не только на сухое, но и теплое место.
Андрей Кухта прокомментировал ситуацию и показал объявление о продаже точно такой же модели фена в магазине.
"Фен, которым подогревали кресло Зеленскому перед пресс-конференцией, со скидкой стоит 14 389 грн. (14990 грн. Без скидки). Почти четыре зарплаты врача только для того, чтобы гарант не замерз в одно место. Золотой унитаз не за горами", - иронично отметил блогер.
Украинцы прокомментировали ситуацию в социальной сети. Многие нашли такую подготову забавной, а стоимость устройства - неоправданно высокой:
"Это специальный фен, все вирусы убивает)"; "Бубочка такая балованная"; "Геморрой лечат- сидит много"; "Одолжили у учительницы, при 4000$ зарплаты не такая уж и дорогая вещь"; "Нет, меня убило, что стул прогревали феном, чтобы президент не получил обморожения. Ну чтобы это делать за 14 штук - это издевательство над людьми у которых зарплата 250 долларов. И как утверждает Зеля это люди не за чертой бедности. Браво"; "Все с чего-то начинают😅😁"; "трон у короля какой-то не выразительный🤣".
Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.
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