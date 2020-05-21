Команда президента Владимира Зеленского не поскупилась на подготовку к пресс-конференции

Как сообщает Politeka.net, в сети появилось видео, на котором стул главы государства сушили феном. Блогер Андрей Кухта выяснил, что такой прибор стоит около 15 тысяч гривен, о чем написал на своей странице в Facebook.

Как оказалось, перед встречей с журналистами стул президента попал под дождь. Чтобы Владимир Зеленский не сидел на мокром, сидение высушили при помощи фена. Так глава государства сел не только на сухое, но и теплое место.

Андрей Кухта прокомментировал ситуацию и показал объявление о продаже точно такой же модели фена в магазине.

"Фен, которым подогревали кресло Зеленскому перед пресс-конференцией, со скидкой стоит 14 389 грн. (14990 грн. Без скидки). Почти четыре зарплаты врача только для того, чтобы гарант не замерз в одно место. Золотой унитаз не за горами", - иронично отметил блогер.

Он: Я работаю на Президента. Она: Ты, наверное, телохранитель и рискуешь жизнью! Он: *греет стульчик* Появилось забавное видео, как перед пресс-конференцией стул для Зеленского сушили феном. Стул Зе немного намок под дождем, но благодаря слаженной работе команды, Президент пришел на нагретое местечко. Perepichka News Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 20. Mai 2020

Украинцы прокомментировали ситуацию в социальной сети. Многие нашли такую подготову забавной, а стоимость устройства - неоправданно высокой:

"Это специальный фен, все вирусы убивает)"; "Бубочка такая балованная"; "Геморрой лечат- сидит много"; "Одолжили у учительницы, при 4000$ зарплаты не такая уж и дорогая вещь"; "Нет, меня убило, что стул прогревали феном, чтобы президент не получил обморожения. Ну чтобы это делать за 14 штук - это издевательство над людьми у которых зарплата 250 долларов. И как утверждает Зеля это люди не за чертой бедности. Браво"; "Все с чего-то начинают😅😁"; "трон у короля какой-то не выразительный🤣".

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

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