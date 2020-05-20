Сімферопольське водосховище, що катастрофічно пересихає, хочуть перетворити на концертний майданчик

Про такі наміри журналістам «КП Крим» заявив художній керівник і головний диригент камерного оркестру Кримської державної філармонії Денис Карлов.

За його словами, коли він приїхав на обміліле водосховище, йому прийшла в голову неймовірна ідея.

«Мене осінила думка, а чому б глядачам не побувати на дні?!», – розповів він.

Він вважає, що водосховище – ідеальне місце для проведення концерту, оскільки на греблі є стоянка для машин, а спуск на дно плавний і без різких перепадів.

Художній керівник зазначив, що вільного від води простору вистачить на те, щоб розмістити філармонічний оркестр у повному складі і глядацькі ряди з дотриманням соціальної дистанції.

«Саме усвідомлення, що ти на дні, настільки незвичне! Адже таке раз в 50 років може статися – це феномен! Це круто!» – емоційно заявив Карлов.

Він додав, що період вимушеної самоізоляції музиканти філармонії використовували для «пошуку нових оригінальних творчих форматів».

Раніше ми розповідали про те, що рівень води в Сімферопольському водосховищі впав просто критично, і столиця Криму опинилася перед загрозою залишитися без водопостачання.

За інформацією ЗМІ, об'єм води у водосховищах півострова зменшився практично в два рази в порівнянні з минулим роком. У травні 2019 року запас води становив 204,955 млн куб. метрів на 110,175 млн куб. метрів більше, ніж у травні цього року.

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