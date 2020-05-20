Президент Володимир Зеленський назвав себе протилежністю Петру Порошенку

Як передає Politeka.net, така заява від глави держави прозвучала на прес-конференції у першу річницю його інавгурації.

"Якби я не балотувався, президентом України став би пан Порошенко. Тому у мене питання: а хто для вас краще - пан Порошенко на другий термін або пан Зеленський, який він є", - заявив Зеленський.

За його словами, у них з попереднім президентом немає нічого спільного.

"Я чесна, порядна людина, яка вболіває за цю країну. Я, може, не так красиво спілкуюся українською, як президент Порошенко. Так і є, але я поважаю цю країну, поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного", - зауважив Зеленський.

Крім того, він висловився і з приводу "вироку", який був обіцяний Порошенко під час дебатів перед виборами.

"Що стосується вироку Порошенко - я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду... Я думаю, вони так керували країною, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це все-таки повноваження не мої, а вироки суду", - підкреслив президент.

Нагадаємо, перепалка між тоді ще кандидатами на пост президента Володимиром Зеленським і Петром Порошенком почалася після того, як другий дорікнув Зеленському в тому, що він жодного разу не був у зоні АТО і постійно ховався від порядку.

На що Зеленський різко зазначив що саме він став вироком влади.

"По перше я не ваш опонент, я ваш вирок. З приводу що я ховаюся я був багато разів в АТО, у мене багато зйомок Кварталу від чого я ховаюсь? Мене легко знайти, Ви знову брешете", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Путін публічно осоромився і програв Зеленському, з'явилося відео: «Без папірця ніяк».

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

Також Politeka писала, що Зеленському нагадали головні зашквары на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".



