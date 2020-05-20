Президент Владимир Зеленский назвал себя противоположностью Петру Порошенко

Как передает Politeka.net, такое заявление от главы государства прозвучало на пресс-конференции в первую годовщину его инаугурации.

"Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Порошенко. Поэтому у меня вопрос: а кто для вас лучше - господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, какой он есть", - заявил Зеленский.

По его словам, у них с предыдущим президентом нет ничего общего.

"Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", - отметил Зеленский.

Кроме того, он высказался и по поводу "приговора", который был обещан Порошенко во время дебатов перед выборами.

"Что касается приговора Порошенко - я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда", - подчеркнул президент.

Напомним, перепалка между тогда еще кандидатами на пост президента Владимиром Зеленским и Петром Порошенко началась после того, как второй упрекнул Зеленскому в том, что он ни разу не был в зоне АТО и постоянно прятался от повестки.

На что Зеленский резко отметил что именно он стал приговором власти.

"Во первых я не ваш оппонент, я ваш приговор. По поводу что я прячусь я был много раз в АТО, у меня много съемок Квартала от чего я прячусь? Меня легко найти, Вы опять лжете", - сказал тогда Зеленский.

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому, появилось видео: «Без бумажки никак».

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