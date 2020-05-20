Президент України Володимир Зеленський висловився про вже скандальної поїздки в Оман

Як передає Politeka.net, коментар він дав під час прес-конференції у першу річницю своєї інавгурації.

За його словами, це була приватна поїздка.

"31 грудня ми говорили з Путіним по телефону, де підбили підсумки роботи та плани. Ми отримали гроші від РФ по «газовому кейсу» Газпрому. В Оман полетіли мої діти і сім'я. У нас в Омані немає ніяких представництв. Я розумів, що Султан у тяжкому стані здоров'ю, тому були лише приватні зустрічі. Ми обговорили багато державних питань. Всі зустрічі були заради України", - заявив президент.

Також Зеленський відзначить, що перебував там не зриваючись.

"Я не летів інкогніто, а офіційно по квитку, де було зазначено В. О. Зеленський. До речі, провів зустріч з тим, хто зараз керує країною Оман. Я там був 3 ночі, тому що була трагедія в Ірані. В іранському кейсі «ми перемогли» та Іран визнав, що збив наш літак", - зазначив президент.

Нагадаємо, поїздка Зеленського разом з дружиною в Оман ніде не анонсувалася. Зазначалося, що президентське подружжя злітала "за власні кошти". Після того, як гаранта вказали, що слід відзвітувати перед НАПК, хто оплачував "вояж", в Офісі президента заявили, що переліт, а також проживання у готелі оплачувала його дружина Олена Зеленська.

Сама поїздка офіційного статусу не мала, хоча глава держави відвідував султанат для встановлення контактів з його керівництвом.

Пізніше глава НАПК Олександр Новіков пролив світло на ситуацію. Він зазначив, що Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман. І додав, що НАПК в ході перевірки шукало відповідь тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотний переліт.

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