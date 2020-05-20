Президент Украины Владимир Зеленский высказался об уже скандальной поездке в Оман

Как передает Politeka.net, комментарий он дал во время пресс-конференции в первую годовщину своей инаугурации.

По его словам, это была частная поездка.

"31 декабря мы говорили с Путиным по телефону, где подвели итоги работы и планы. Мы получили деньги от РФ по «газовому кейсу» Газпрома. В Оман полетели мои дети и семья. У нас в Омане нет никаких представительств. Я понимал, что Султан в тяжелом состоянии по здоровью, поэтому были только частные встречи. Мы обговорили много государственных вопросов. Все встречи были ради Украины", - заявил президент.

Также Зеленский отметит, что пребывал там не срываясь.

"Я не летел инкогнито, а официально по билету, где было указано В.А. Зеленский. Кстати, провел встречу с тем, кто сейчас руководит страной Оман. Я там был 3 ночи, потому что была трагедия в Иране. В иранском кейсе «мы победили» и Иран признал, что сбил наш самолет", - отметил президент.

Напомним, поездка Зеленского вместе с женой в Оман нигде не анонсировалась. Отмечалось, что президентская чета слетала "за собственные средства". После того, как гаранту указали, что следует отчитаться перед НАПК, кто оплачивал "вояж", в Офисе президента заявили, что перелет, а также проживание в гостинице оплачивала его жена Елена Зеленская.

Сама поездка официального статуса не имела, хотя глава государства посещал султанат для установления контактов с его руководством.

Позднее глава НАПК Александр Новиков пролил свет на ситуацию. Он отметил, что Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман. И добавил, что НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.

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