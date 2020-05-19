Сувенірна банкнота номіналом 1000 гривень зроблена зі срібла

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Відомо, що сувенірну банкноту випустять 20 травня 2020 року.

Як відзначили в прес-службі держрегулятора, її тираж склав всього 300 штук.

Повідомляється, що сувенірна банкнота була виготовлена з срібла 999,9 проби, маса не менш 124,4 грам. Одним з елементів її обробки є голограма.

Потенційні власники на лицьовій стороні банкноти зможуть побачити вченого Володимира Вернадського (1863−1945), на зворотного будівля Президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

«Реалізація цієї банкноти (в тому числі з першими примірниками сертифікатів) на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі „Контрактовий дім УМВБ“. Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково. Не реалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції НБУ», — сказано в повідомленні прес-служби Національного банку.

Раніше ми розповідали про нові гроші, які з'явилися восени 2019 року. Мова йде про монети п'ять гривень, які вже запустили в оборот, тому вони скоро замінять застарілі купюри.

Випустити в обіг монети номіналом 10 грн планують 3 червня 2020 року. Після чого НБУ хоче скоротити банкнотний ряд гривні до стандартів країн ЄС.

НБУ з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. і поступово буде виводити з обігу монети номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.

Фінансові експерти, у свою чергу, стримано реагують на оновлені купюри і нові монети, але одноголосно стверджують, що українська економіка потребує у великих купюрах — 2000 і 5000 гривень.

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

Також Politeka писала, що в Україні з'являться нові гроші: названа дата.