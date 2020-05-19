Сувенирная банкнота номиналом в 1000 гривен сделана из серебра

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Известно, что сувенирную банкноту выпустят 20 мая 2020 года.

Как отметили в прес-сслужбе госрегулятора, ее тираж составил всего 300 штук.

Сообщается, что сувенирная банкнота была изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса — не менее 124,4 грамм. Одним из элементов ее отделки является голограмма.

Розничная цена банкноты - 3995 грн.

Потенциальные владельцы на лицевой стороне банкноты смогут увидеть ученого Владимира Вернадского (1863−1945), на обратной — здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

«Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже „Контрактовый дом УМВБ“. О проведении аукционов будет сообщено дополнительно. Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции НБУ», — сказано в сообщении пресс-службы Национального банка.

Ранее мы рассказывали о новых деньгах, которые появились осенью 2019 года. Речь идет о монетах пять гривен, которые уже запустили в оборот, поэтому они скоро заменят устаревшие купюры.

Выпустить в обращение монеты номиналом 10 грн планируют 3 июня 2020 года. После чего НБУ хочет сократить банкнотный ряд гривны до стандартов стран ЕС.

НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

Финансовые эксперты, в свою очередь, сдержанно реагируют на обновленные купюры и новые монеты, но единогласно утверждают, что украинская экономика нуждается в крупных купюрах — 2000 и 5000 гривен.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.