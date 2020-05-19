Український режисер-кінодокументаліст Сергій Буковський зробив прогноз для майбутнього Росії

На його думку, Росію найближчим часом чекають великі потрясіння.

Таку думку він висловив 2016 року в рамках проекту "Зустрічі з Андрієм Рушковським" для журналістів видання Обозреватель.

Коментуючи те, що сталося в нинішніх відносинах України і РФ, Буковський сказав:

"Я не знаю. Я сам – російська людина. Я - етнічно росіянин. Звучить, напевно, дуже зарозуміло голосно, але для мене в якийсь момент ця країна перестала існувати взагалі. Навіть як географічне визначення. У мене немає ніякого бажання туди поїхати або зателефонувати своїм родичам".

На думку режисера, "Росію чекають теж великі страждання і драми найближчим часом".

"Це відбудеться, це не може не відбутися, тому що країна розколота. У всякому разі, інтелігенція розколота на дві частини. Це початок великого розлому, який гряде в Росію. Але це буде у сто крат трагічніше, ніж це сталося тут... А скоро навколо будуть ходити лише одні китайці. Ми цього, може, не побачимо, але я думаю, що так буде", - вважає Буковський.

До всього іншого він нагадав, що будь-яка імперія рано чи пізно була зруйнована, тому кінець путінського імпералізма неминучий.

"Імперія Росії рано чи пізно впаде. Так буде. Не треба бути особливим прогнозистом, це дуже легко прогнозується", - резюмував він.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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