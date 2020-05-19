Украинский режиссер-кинодокументалист Сергей Буковский сделал прогноз для будущего России

По его мнению, Россию в ближайшее время ждут большие потрясения.

Такое мнение он высказал 2016 года в рамках проекта "Встречи с Андреем Рушковским" для журналистов издания Обозреватель.

Комментируя то, что произошло в нынешних отношениях Украины и РФ, Буковский сказал:

"Я не знаю. Я сам – русский человек. Я - этнически русский. Звучит, наверно, очень заносчиво громко, но для меня в какой-то момент эта страна перестала существовать вообще. Даже как географическое определение. У меня никакого нет желания туда поехать или позвонить своим родственникам".

По мнению режиссера, "Россию ждут тоже большие страдания и драмы в ближайшее время".

"Это произойдет, это не может не произойти, потому что страна уже расколота. Во всяком случае, интеллигенция расколота на две части. Это начало большого разлома, который грядет в России. Но это будет во сто крат трагичнее, чем это произошло здесь... А скоро вокруг будут ходить лишь одни китайцы. Мы этого, может, не увидим, но я думаю, что так будет", - считает Буковский.

Ко всему прочему он напомнил, что любая империя рано или поздно была разрушена, поэтому конец путинского имперализма неизбежен.

"Империя России рано или поздно падет. Так будет. Не надо быть особым прогнозистом, это очень легко прогнозируется", - резюмировал он.

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