Російський режисер Євген Понасенков розкритикував реалії в Росії, а також розкрив у що перетворилася РФ

За його словами, Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів.

Таку заяву російський історик, режисер і телеведучий Євген Понасенков зробив 2017 року в інтерв'ю Обозревателю.

"У нас ніколи особливо не думали про ціну. Росія – це не країна ефективних менеджерів, а країна феодалів, наглядачів і іноді психопатів. Я маю на увазі тих, хто дориваєтся до влади. І так відбувалося століттями", – зазначив Понасенков.

За його словами, коли кремлівська влада відчула, що вона "лажає" у внутрішній політиці, то скористалася класичним прийомом всіх примітивних товариств і урядів – зобразила зовнішню політику. За його словами, так в Росії приховують помилки влади.

"Це може бути "маленька переможна війна" або щось інше. І обов'язково треба показати, що у сусідів живеться гірше, ніж у нас. Або нібито гірше. Заради цього на кордоні ставиться ряд вистав – жахливих, кривавих", – резюмував Понасенков.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна.

Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевський дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

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