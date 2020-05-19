Российский режиссер Евгений Понасенков раскритиковал реалии в России, а также раскрыл во что превратилась РФ

По его словам, Россия – это не страна эффективных менеджеров, а страна феодалов, надсмотрщиков и иногда психопатов.

Такое заявление российский историк, режиссер и телеведущий Евгений Понасенков сделал 2017 года в интервью Обозревателю.

"У нас никогда особо не думали о цене. Россия – это не страна эффективных менеджеров, а страна феодалов, надсмотрщиков и иногда психопатов. Я имею в виду тех, кто дорывается до власти. И так происходило веками", – отметил Понасенков.

По его словам, когда кремлевская власть почувствовала, что она "лажает" во внутренней политике, то воспользовалась классическим приемом всех примитивных обществ и правительств – изобразила внешнюю политику. По его словам, так в России скрывают ошибки власти.

"Это может быть "маленькая победоносная война" или что-то другое. И обязательно надо показать, что у соседей живется хуже, чем у нас. Или якобы хуже. Ради этого на границе ставится ряд спектаклей – чудовищных, кровавых", – подытожил Понасенков.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина.

Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.