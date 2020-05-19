Зеленський розповість про перший рік при владі

Президент України Володимир Зеленський відзвітує перед українцями про перший рік свого правління

У середу, 20 травня Зеленський дасть спеціальну прес-конференцію, повідомляє прес-служба глави держави.

Прес-конференція розпочнеться о 10:30 в Маріїнському парку.

У зв'язку з карантинними заходами, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою.

Очікується, що дана прес-конференція стане своєрідною сповіддю Зеленського перед українцями за рік президентства

Виступ можна буде подивитися онлайн. Зокрема трансляція буде на офіційних сторінках Офісу Президента.

Нагадаємо, 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента Петра Порошенка з результатом в 73,22% підтримки проти 24,45%.

21 квітня 2020 року українці чекали від Володимира Зеленського звернення з приводу річниці його перемоги на виборах, однак його не було.

Пізніше в інтерв'ю він розповів про те, як цей важливий пост вплинув на нього за цей час.

Зеленський відповів на запитання, чи шкодує він, що пішов у велику політику: "Я не приховую, що це нелегка робота... Забирає весь мій час, і мені не вдається достатньо побути з сім'єю і дітьми. Я жалкую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів".

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізне умова, як виїхати за грошима.

Як повідомляла Politeka, відразу два нових свята з'являться в Україні, Зеленський зробив заяву: «вже в найближчі дні».

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