Зеленский расскажет про первый год у власти

Президент Украины Владимир Зеленский отчитается перед украинцами о первом годе своего правления

В среду, 20 мая Зеленский даст специальную пресс-конференцию, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-конференция начнется в 10:30 в Мариинском парке.

В связи с карантинными мероприятиями, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.

Ожидается, что данная пресс-конференция станет своеобразной исповедью Зеленского перед украинцами за год президентства

Выступление можно будет посмотреть онлайн. В частности трансляция будет на официальных страницах Офиса Президента.

Напомним, 21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента Петра Порошенко с результатом в 73,22% поддержки против 24,45%.

21 апреля 2020 года украинцы ждали от Владимира Зеленского обращения по поводу годовщины его победы на выборах, однако его не было.

Позже в интервью он рассказал о том, как этот важный пост повлиял на него за это время.

Зеленский ответил на вопрос, сожалеет ли он, что пошел в большую политику: "Я не скрою, что это нелегкая работа... Забирает все мое время, и мне не удается побыть достаточно с семьей и детьми. Я сожалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как бы я этого хотел".

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, сразу два новых праздника появятся в Украине, Зеленский сделал заявление: «уже в ближайшие дни».

Также Politeka писала, что Зеленский поразил новым решением о запуске транспорта в Украине: «Если уж решили открывать, то…».