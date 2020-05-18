Російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна

Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

Таку думку він висловила в 2018 році в інтерв'ю «Теперішнього часу».

"Путін вже не людина, а так би мовити, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевський дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Режисер впевнений, що одного разу Путін прокинеться і зрозуміє, як він зробив багато помилок, але буде пізно.

"Він не зможе перемогти Путіна, ось цього дракона, який вже править Росією і, на жаль, буде правити ще дуже довго. Ось це найприкріше з всього", - підсумував Манський.

Зазначимо, Віталій Манський отримав головний приз документального конкурсу в Карлових Варах за фільм "Свідки Путіна" про початок політичної кар'єри чинного російського лідера.

Також раніше повідомлялося, що російський репер Роман Худяков, він же Loqiemean, різко висловився про президента РФ Володимира Путіна.

Артист готовий зустрітися з російським президентом тільки в момент, коли гаранта проведуть в останню путь, а при житті він не знає, про що говорити з лідером РФ і навіть не вважає його людиною.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

Як повідомляла Politeka, Невзоров вивів на чисту воду брехуна Путіна.

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