Российский режиссер Виталий Манский не побоялся раскритиковать президента РФ Владимира Путина

Так, он считает, что президент РФ Владимир Путин уже не является человеком и не имеет власти.

Такое мнение он высказала в 2018 году в интервью «Настоящему времени».

"Путин уже не человек, а так сказать, из плоти и крови. Это некий дракон. Шварцевский дракон, которого даже Путин сам персонально победить не может. То есть в принципе у Путина уже как такового, на мой взгляд, власти нет", - сказал он.

Режиссер уверен, что однажды Путин проснется и поймет, как много ошибок он совершил, но будет поздно.

"Он не сможет победить Путина, вот этого дракона, который уже правит Россией и, к сожалению, будет править еще очень долго. Вот это самое прискорбное", - подытожил Манский.

Отметим, Виталий Манский получил главный приз документального конкурса в Карловых Варах за фильм "Свидетели Путина" о начале политической карьеры действующего российского лидера.

Также ранее сообщалось, что российский рэпер Роман Худяков, он же Loqiemean, резко выразился о президенте РФ Владимире Путине.

Артист готов встретиться с российским президентом только в момент, когда гаранта проведут в последний путь, а при жизни он не знает, о чем говорить с лидером РФ и даже не считает его человеком.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.