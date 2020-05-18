Озвучені шість років тому слова стали суворою реальністю для борців за "рускій мір"

Найвідоміший опозиціонер і один з небагатьох сміливих критиків путінського режиму, нині покійна Валерія Новодворська ще в 2014 році передбачила «ополченцям Донбасу» їх незавидну долю

Відео з її пророчими словами в день її 70-річчя опублікував в Twitter блогер під ніком Собака Укроп. Щоб подивитися запис, доскролльте сторінку вниз.

«Дорогі донбаські «ополченці», вони ж сепаратисти, вони ж терористи, і як вас там ще в історії назвуть, ви навіть уявити собі не можете. Я російська… Я не з Києва вам кажу, я кажу з Москви. Мабуть, вам ніхто не сказав ще правди про те, яка доля на вас чекає, і в якості якої розмінної монети використовує вас Москва», – почала своє звернення Новодворська.

Вона цікавиться, навіщо, за кого і заради чого «захисники» Донбасу зібралися вмирати.

«Невже за російське телебачення, якого ви надивилися? – дивується вона. – Вам має бути зрозуміло, що ніякого бліцкригу і аншлюсу не буде, що Путіну не потрібен Донбас. Ви потрібні були, як додаток до Миколаєва, Херсона, до південної частини, до Одеси, а самі по собі ви не потрібні», – наголосила вона.

Валерія Іллівна пояснила, що кремлівській верхівці потрібен не Донбас, а «чорна діра», в яку для розпалювання міжусобної війни буде надходити зброя.

Дисидентка підкреслює, що противниками «ополченців» на полі бою будуть такі ж молоді або трохи старші люди. Однак між супротивниками є величезна різниця.

«Вони зрозуміло за що вмирають. Знаєте, навіть не за цілісність України, не в цьому справа. Вони вмирають за те, щоб вижила їх країна під назвою Україна. Щоб вона відірвалася від нашої проклятої, жалюгідної, рабської, злісної Росії», – заявила Новодворська.

Валерия Новодворская в 2014 обратилась к сепаратистам Донбассаhttps://t.co/57ERnC6uzo pic.twitter.com/MysndRqnxg — СОБАКА УКРОП (@boris0630) September 12, 2019

У коментарях до публікації користувачі вкотре відзначили неординарність цієї людини і її розум.

«Раніше таких називали пророками і спалювали. Тепер просто спалюють. Рашацивілізаша», «Росія передбачувана - як хом'як у колесі долі», «Благословенна Валерія Іллівна! Але я вже зневірився, на жаль. Я б хотів бачити вулиці її імені в російських містах... але це навряд чи! Доведеться задовольнятися однотипними назвами вулиць в ізраїльських містах...Не хочу сказати, що це погано, але це нудно», «Найрозумніша людина століття», – пишуть під публікацією.

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