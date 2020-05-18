Озвученные шесть лет назад слова стали суровой реальностью для борцов за "русский мир"

Самый известный оппозиционер и один из немногих смелых критиков путинского режима, ныне покойная Валерия Новодворская еще в 2014 году предсказала «ополченцам Донбасса» их незавидную участь

Видео с ее пророческими словами в день ее 70-летия опубликовал в Twitter блогер под ником Собака Укроп. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

«Дорогие донбасские «ополченцы», они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Я русская… Я не из Киева вам говорю, я говорю из Москвы. Видимо, вам никто не сказал еще правды о том, какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва», – начала свое обращение Новодворская.

Она интересуется, зачем, за кого и ради чего «защитники» Донбасса собрались умирать.

«Неужели за российское телевидение, которого вы насмотрелись? – недоумевает она. – Вам уже должно быть понятно, что никакого блицкрига и аншлюса не будет, что Путину не нужен Донбасс. Вы нужны были, как приложение к Николаеву, Херсону, к южной части, к Одессе, а сами по себе вы не нужны», – отметила она.

Валерия Ильинична пояснила, что кремлевской верхушке нужен не Донбасс, а «черная дыра», в которую для разжигания междуусобной войны будет поступать оружие.

Диссидентка подчеркивает, что противниками «ополченцев» на поле боя будут такие же молодые или чуть постарше люди. Однако между противниками есть огромная разница.

«Они понятно за что умирают. Знаете, даже не за целостность Украины, не в этом дело. Они умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина. Чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России», – заявила Новодворская.

Валерия Новодворская в 2014 обратилась к сепаратистам Донбассаhttps://t.co/57ERnC6uzo pic.twitter.com/MysndRqnxg — СОБАКА УКРОП (@boris0630) September 12, 2019

В комментариях к публикации пользователи в который раз отметили неординарность этого человека и ее ум.

«Раньше таких называли пророками и сжигали. Теперь просто сжигают. Рашацивилизаша», «Россия предсказуема - как хомяк в колесе судьбы», «Благословенная Валерия Ильинична! Но я уже изверился, к сожалению. Я бы хотел видеть улицы её имени в российских городах... но это вряд ли! Придется довольствоваться однотипными названиями улиц в израильских городах... Отнюдь не хочу сказать, что это плохо, но это скучно», «Умнейший человек века», – пишут под публикацией.

Напомним, Ахеджакова эмоционально рассказала о преступлениях РФ на Донбассе.

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