Російський журналіст Василь Уткін висловився про анексію Криму



Як передає Politeka.net, свою оновлену думку він озвучив в інтерв'ю YouTube-каналу Олесі Бацман. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



Варто відзначити, що раніше Уткін невтішно відгукувався про Україну. Зокрема, в одному з інтерв'ю він назвав Українську державу «безсилою і безглуздою структурою протягом багатьох років, яке в тій же мірі допустило Донбас, що і Росія».

Але на цей раз він усвідомив, що Росія забрала у України Крим і розв'язала війну на Донбасі. Більш того, Уткін назвав ці дії "помилкою Володимира Путіна".



"Крим цілком міг бути російським, якби у кримчан користувалося успіхом російську освіту, якби люди купували російські товари, якби там працювали російські бізнесмени і вигравали конкуренцію. Те, як Крим став російським, дуже важко прийняти, я не вважаю, що це справедливо, – сказав Уткін.

Раніше скандальний журналіст опустив грубі і жорсткі образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі.

«Я не знаю, що за футболіст Роман Зозуля, не підтримую жодну цькування і мені глибоко байдужі питання внутрішньої політики України, а також самосвідомість іспанських уболівальників-ліваків, але у цієї людини на лобі великими літерами написано «Я МУДАК»", - повідомив він на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.