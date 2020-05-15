Російський журналіст Василь Уткін висловився про анексію Криму
Як передає Politeka.net, свою оновлену думку він озвучив в інтерв'ю YouTube-каналу Олесі Бацман. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Варто відзначити, що раніше Уткін невтішно відгукувався про Україну. Зокрема, в одному з інтерв'ю він назвав Українську державу «безсилою і безглуздою структурою протягом багатьох років, яке в тій же мірі допустило Донбас, що і Росія».
Але на цей раз він усвідомив, що Росія забрала у України Крим і розв'язала війну на Донбасі. Більш того, Уткін назвав ці дії "помилкою Володимира Путіна".
"Крим цілком міг бути російським, якби у кримчан користувалося успіхом російську освіту, якби люди купували російські товари, якби там працювали російські бізнесмени і вигравали конкуренцію. Те, як Крим став російським, дуже важко прийняти, я не вважаю, що це справедливо, – сказав Уткін.
Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачовій і не снилося: "Тіло, як у 20-річної"
Софія Ротару блиснула в обтягуючих джинсах, співачку не впізнати: «Як помолодшала!"
Безсоромну Асмус повністю роздягли заради ефектної картинки: не пощастило Харламову
Гімнастка з "Квартал 95" розбурхала пікантними фото на пляжі, українці в захваті: "Вау!"
Раніше скандальний журналіст опустив грубі і жорсткі образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі.
«Я не знаю, що за футболіст Роман Зозуля, не підтримую жодну цькування і мені глибоко байдужі питання внутрішньої політики України, а також самосвідомість іспанських уболівальників-ліваків, але у цієї людини на лобі великими літерами написано «Я МУДАК»", - повідомив він на своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.
Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.
Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.