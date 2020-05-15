Российский журналист Василий Уткин высказался об аннексии Крыма



Как передает Politeka.net, свое обновлённое мнение он озвучил в интервью YouTube-каналу Алеси Бацман. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Стоит отметить, что ранее Уткин нелестно отзывался об Украине. В частности, в одном из интервью он назвал Украинское государство «бессильной и бессмысленной структурой на протяжении многих лет, которое в той же мере допустило Донбасс, что и Россия».

Но на этот раз он осознал, что Россия отняла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе. Более того, Уткин назвал эти действия "ошибкой Владимира Путина".



"Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. То, как Крым стал российским, очень трудно принять, я не считаю, что это справедливо, – сказал Уткин.

Ранее скандальный журналист опустил грубые и жесткие оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули.

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у этого человека на лбу крупными буквами написано «Я МУДАК»", - сообщил он на своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.