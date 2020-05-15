Актриса впевнена, що Крим ніколи не був українським

Російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс поскаржилася на ставлення до неї українських колег



Як передає Politeka.net, свій коментар вона дала в інтерв'ю Youtube-каналу "Я так думаю" 2015 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)





"Звичайно ж, впливає політична ситуація. Навіть деякі мої хлопці з «Маски-шоу», які на цей час живуть всі в Україні, не спілкуються зі мною через те, що я — "москалька". Попри те, що ми пройшли великий, спільний, творчий і дружній шлях", - зазначила актриса.

Крім того, вона вважає, що їх важко переконати у зворотному.

«На жаль, поки що доводиться приймати все так, як є. Тому що переконати один одного в зворотному, що ми не ворогуємо і готові разом працювати, зніматися і робити проекти — важко», заявила вона.

А ось причиною такого ставлення до актриси може бути її ставлення до "повернення" Криму Російської Федерації.

"Попри те, що в якийсь момент Крим був приєднаний до України, і ми вивчали українську мову у школі, все завжди говорили по-російськи, всі вивіски на вулицях завжди були російською мовою — Крим ніколи не був українським! Тому для мене цей перехід назад до складу Росії — дуже спокійний", - зазначила актриса.

Раніше российский шоумен Отар Кушанашвілі розповів, чим обернеться для Росії конфлікт з Україною.

Він зазначив, що тріумф Кремля після анексії Криму обернувся справжнім пеклом для громадян Росії, які збідніли через санкцій.

На його думку, президент РФ Володимир Путін сподівався за допомогою захоплення українського півострова підняти власний рейтинг в очах російських обивателів. Шоумен назвав анексію Криму "одіссеєю програшу".

А ось відомий російський журналіст Олександр Невзоров впевнений, що ми зможемо спокійно їздити з України в Росію і дружити, як раніше.

"Ми якраз можемо єдине, і це буде прикметою нашої нормальності (я говорю з боку Росії), якщо ми наберемося мужності і скажемо: "Все було, бл…дь, дарма! І Крим, і Донбас!"", - заявив Невзоров.

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