Актриса уверена, что Крым никогда не был украинским

Российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс пожаловалась на отношение к ней украинских коллег



Как передает Politeka.net, свой комментарий она дала в интервью Youtube-каналу "Я так думаю" в 2015 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





"Конечно же, влияет политическая ситуация. Даже некоторые мои ребята из «Маски-шоу», которые на данный момент живут все в Украине, не общаются со мной из-за того, что я — "москалька". Несмотря на то, что мы прошли большой, совместный, творческий и дружеский путь", - отметила актриса.

Кроме того, она считает, что трудно их переубедить в обратном.

«К сожалению, пока приходиться принимать все так, как есть. Потому что убедить друг друга в обратном, что мы не враждуем и готовы вместе работать, сниматься и делать проекты — трудно», — заявила она.

А вот причиной такого отношения к актрисе может быть ее отношение к "возврату" Крыма Российской Федерации.

"Несмотря на то, что в какой-то момент Крым был присоединен к Украине, и мы изучали украинский язык в школе, все говорили всегда по-русски, все вывески на улицах всегда были на русском языке — Крым никогда не был украинским! Поэтому для меня этот переход назад в состав России — очень спокойный", - отметила актриса.

Ранее российский шоумен Отар Кушанашвили рассказал, чем для России обернется конфликт с Украиной.

Он отметил, что триумф Кремля после аннексии Крыма обернулся настоящим адом для граждан России, которые обеднели из-за санкций.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин надеялся при помощи захвата украинского полуострова поднять собственный рейтинг в глазах российских обывателей. Шоумен назвал аннексию Крыма "одиссеей проигрыша".

А вот известный российский журналист Александр Невзоров уверен, что мы сможем спокойно ездить из Украины в Россию и дружить, как раньше.

"Мы как раз можем единственное, и это будет приметой нашей нормальности (я говорю со стороны России), если мы наберемся мужества и скажем: "Все было, бл…дь, зря! И Крым, и Донбасс!"", - заявил Невзоров.

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