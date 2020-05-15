Росіянам доведеться просити вибачення у громадян України за анексію Криму і Донбас



Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" озвучив генерал-майор КДБ у відставці Олексій Кондауров.

За його словами, анексія Криму стала справжнім віроломством з боку РФ.

"Крим в 90-е роки по Будапештському угоди і при відмові України від атомної зброї абсолютно законно перейшов під юрисдикцію України. У нас з Україною було багато договорів і ця анексія стала просто віроломством", - зазначив колишній військовий.

Крім того, він упевнений, що анексія Криму і війна на Донбасі стали серйозною помилкою Росії.

"Є наша провина перед українцями, за яку, прийде час, ми ще будемо вибачатися і просити вибачення, якщо хочемо, що народи жили пліч-о-пліч. Для мене анексія Криму – це ніби родич помер, а мародери прийшли в його квартиру і обчистили. Україна в 2014-му році опинилася в скрутному становищі, а Росія вперлась туди, обчистила і забрала Крим. Я цього не приймаю і ніколи не прийму. У цій ситуації мені соромно за мою країну", - уклав він.

Раніше российский шоумен Отар Кушанашвілі розповів, чим обернеться для Росії конфлікт з Україною.

Він зазначив, що тріумф Кремля після анексії Криму обернувся справжнім пеклом для громадян Росії, які збідніли через санкцій.

На його думку, президент РФ Володимир Путін сподівався за допомогою захоплення українського півострова підняти власний рейтинг в очах російських обивателів. Шоумен назвав анексію Криму "одіссеєю програшу".

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