Россиянам придется просить прощения у граждан Украины за аннексию Крыма и Донбасс
Такое мнение в интервью "Обозревателю" озвучил генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров.
По его словам, аннексия Крыма стала настоящим вероломством со стороны РФ.
"Крым в 90-е годы по Будапештскому соглашению и при отказе Украины от атомного оружия совершенно законно перешел под юрисдикцию Украины. У нас с Украиной было много договоров и эта аннексия стала просто вероломством", - отметил бывший военный.
Кроме того, он уверен, что аннексия Крыма и война на Донбассе стали серьезной ошибкой России.
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"У нас многие приняли это. И есть наша вина перед украинцами, за которую, придет время, мы еще будем извиняться и просить прощения, если хотим, что народы жили бок обок. Для меня аннексия Крыма – это как будто бы родственник умер, а мародеры пришли в его квартиру и обчистили. Украина в 2014-м году оказалась в трудном положении, а Россия вперлась туда, обчистила и забрала Крым. Я этого не принимаю и никогда не приму. В этой ситуации мне стыдно за мою страну", - заключил он.
Ранее российский писатель и публицист, оппозиционер Виктор Шендерович прошелся по россиянам, которые поддерживают агрессивную политику против Украины.
Так, он заявил, что все россияне, которые поддержали оккупацию украинского Крыма, являются дураками и негодяями.
По его словам, каждый из сторонников этого преступления сознательно руководствовался своими корыстными интересами.
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