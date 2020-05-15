Скасування карантину в РФ загрожує катастрофічними наслідками



Таку думку озвучив російський історик і політолог Анрій Зубів у блозі "24 каналу".



За його словами, президент РФ не збирається залучати Фонд національного добробуту для підтримки населення, а замість цього має намір скасувати карантин.

"Треба було б підтримати ще 3−4 тижні, а то і 6 тижнів тому. На жаль, Путін на це не пішов. Люди будуть раді – можливість працювати, отримувати зарплату, повернутися до звичайного життя. Але звичайному житті, швидше за все, не буде", - зазначив політолог.

За словами експерта, скасовувати карантин до виходу на пік захворюваності – це рівносильно божевілля, так як РФ не можна порівняти з тією ж Швецією в цьому плані.

"Самодисципліна, на жаль, на низькому рівні, турбота про свою безпеку – теж. Через одну-два тижні в системі охорони здоров'я Росії може початися катастрофічний обвал – не вистачатиме ні лікарів, ні ліжок, ні, тим більше, ШВЛ. Вже не вистачає, навіть при карантині, навіть до піку", - зазначив він.

Політолог впевнений, що причиною такого рішення стала проста жадібність.

"Ціна, боюся, буде набагато більше можливих витрат на допомоги. Загибель людей, масова інвалідність і, як результат, – обурення владою", - вважає він.

Експерт впевнений, що Путін міг використовувати зібрані народом гроші в ФНБ, але він вважає своїми.

"Насправді своїми добре ділитися з бідними в годину лиха, а вже тим більше ділитися з народом народним в такий тяжкий момент. Перед росіянами сумна перспектива. Що таке холерні і чумні бунти в Росії, я як історик знаю", - уклав він.

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