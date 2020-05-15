Отмена карантина в РФ грозит катастрофическими последствиями
Такое мнение озвучил российский историк и политолог Анрей Зубов в блоге "24 каналу".
По его словам, президент РФ не собирается задействовать Фонд национального благосостояния для поддержки населения, а вместо этого намерен отменить карантин.
"Надо было бы поддержать еще 3−4 недели, а то и 6 недель назад. Увы, Путин на это не пошел. Люди будут рады – возможность работать, получать зарплату, вернуться к обычной жизни. Но обычной жизни, скорее всего, не будет", - отметил политолог.
По словам эксперта, отменять карантин до выхода на пик заболеваемости – это равносильно безумию, так как РФ нельзя сравнить с той же Швецией в этом плане.
Королева в развратном платье вывалила бюст прямо на Малахова: "Тарзан шею намылит"
На Топалова обрушилось внезапное горе, Тодоренко раскрыла детали: "Ушел из жизни..."
Алла Пугачева поставила на место дерзкую Бузову, что произошло: "Лучше петь научись, чем..."
Денег не хватает, в Кабмине раскрыли масштабные проблемы с пенсиями: "Сократится на..."
"Самодисциплина, увы, на низком уровне, забота о своей безопасности – тоже. Через одну-две недели в системе здравоохранения России может начаться катастрофический обвал – не будет хватать ни врачей, ни коек, ни, тем более, ИВЛ. Уже не хватает, даже при карантине, даже до пика", - отметил он.
Политолог уверен, что причиной такого решения стала простая жадность.
"Цена, боюсь, будет намного больше возможных трат на пособия. Гибель людей, массовая инвалидность и, как результат, – возмущение властью", - считает он.
Эксперт уверен, что Путин мог использовать собранные народом деньги в ФНБ, но он считает своими.
"А ведь и действительно своими хорошо делиться со страждущими в годину бедствия, а уж тем более делиться с народом народным в такой тяжкий момент. Перед россиянами печальная перспектива. Что такое холерные и чумные бунты в России, я как историк знаю", - заключил он.
Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.