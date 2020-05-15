Отмена карантина в РФ грозит катастрофическими последствиями



Такое мнение озвучил российский историк и политолог Анрей Зубов в блоге "24 каналу".



По его словам, президент РФ не собирается задействовать Фонд национального благосостояния для поддержки населения, а вместо этого намерен отменить карантин.

"Надо было бы поддержать еще 3−4 недели, а то и 6 недель назад. Увы, Путин на это не пошел. Люди будут рады – возможность работать, получать зарплату, вернуться к обычной жизни. Но обычной жизни, скорее всего, не будет", - отметил политолог.

По словам эксперта, отменять карантин до выхода на пик заболеваемости – это равносильно безумию, так как РФ нельзя сравнить с той же Швецией в этом плане.

"Самодисциплина, увы, на низком уровне, забота о своей безопасности – тоже. Через одну-две недели в системе здравоохранения России может начаться катастрофический обвал – не будет хватать ни врачей, ни коек, ни, тем более, ИВЛ. Уже не хватает, даже при карантине, даже до пика", - отметил он.

Политолог уверен, что причиной такого решения стала простая жадность.

"Цена, боюсь, будет намного больше возможных трат на пособия. Гибель людей, массовая инвалидность и, как результат, – возмущение властью", - считает он.

Эксперт уверен, что Путин мог использовать собранные народом деньги в ФНБ, но он считает своими.

"А ведь и действительно своими хорошо делиться со страждущими в годину бедствия, а уж тем более делиться с народом народным в такой тяжкий момент. Перед россиянами печальная перспектива. Что такое холерные и чумные бунты в России, я как историк знаю", - заключил он.

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