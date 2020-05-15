Співачка Анастасія Приходько висловилася про відносини РФ і України

Своїм баченням ситуації, яка склалася між країнами вона поділилася в інтерв'ю "Апострофу" у 2016 році.



Співачка зазначила, що навіть не намагалася б налагодити будь-які відносини з РФ.

"У нас в принципі ніколи не було спільної мови. Якби він був, то люди в Росії стали б проти агресії Кремля. Я відповім за себе, не буду відповідати за народ. Я не хочу шукати спільну мову з людьми, які зробили мені погано. З цією владою. Не хочу ніяких переговорів, я б повністю ізолювала їх (росіян - ред.) від своєї країни, включаючи весь бізнес і так далі", - зазначила співачка.

Крім того, вона вважає, що над президентом РФ повинен пройти суд, який винесе йому вирок.

"Для мене багато речей дивних, незрозумілих. Тому я хочу, щоб кожен солдат, який зараз на фронті, повернувся живим. Хочу, щоб Путіна за всіма законами судили в Гаазі. Хочу, щоб він відповів за все те горе, яке заподіяв всьому світу. А ті люди, які не хочуть йти проти Кремля, вони його підтримують. Значить, нам нема про що з ними вести діалог", - уклала вона.

Раніше розповіла, що жила в Росії і знає ціни в шоу-бізнесі, і не розуміє, як можна ставити на ваги російські гроші, які вбивають українських захисників на сході країни. Люди, які домоглися популярності в Україні, забули про це і поїхали розважати тих, хто знищує їх співгромадян.

Нагадаємо, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.

А ще Politeka писала, що зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.

Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і не заговорила про чоловіка.