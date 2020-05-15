Певица Анастасия Приходько высказалась об отношениях РФ и Украины

Своим видением ситуации, которая сложилась между странами она поделилась в интервью "Апострофу" в 2016 году.



Певица отметила, что даже не пыталась бы наладить любые отношения с РФ.

"У нас в принципе никогда не было общего языка. Если бы он был, то люди в России встали бы против агрессии Кремля. Я отвечу за себя, не стану отвечать за народ. Я не хочу искать общий язык с людьми, которые сделали мне плохо. С этой властью. Не хочу никаких переговоров, я бы полностью изолировала их (россиян - ред.) от своей страны, включая весь бизнес и так далее", - отметила певица.

Кроме того, она считает, что над президентом РФ должен пройти суд, который вынесет ему приговор.

"Для меня много вещей странных, необъяснимых. Поэтому я хочу, чтобы каждый солдат, который сейчас на фронте, вернулся живым. Хочу, чтобы Путина по всем законам судили в Гааге. Хочу, чтобы он ответил за все то горе, которое причинил всему миру. А те люди, которые не хотят идти против Кремля, они его поддерживают. Значит, нам не о чем с ними вести диалог", - заключила она.

Ранее рассказала, что жила в России и знает цены в шоу-бизнесе, и не понимает, как можно ставить на весы российские деньги, которые убивают украинских защитников на востоке страны. Люди, которые добились популярности в Украине, забыли об этом и поехали развлекать тех, кто уничтожает их сограждан.

Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.

А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.