Українська співачка Анастасія Приходько не пошкодувала «ласкавих слів» у бік колег, які навіть під час війни виступають в Росії

Про це вона розповіла журналісту видання «Інформатор» в рамках проекту ІНФО.LIVE у вересні 2018 року. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

На запитання про те, як артистка ставиться до колег, котрі продовжують співати для публіки країни-агресора і заявляють про свою аполітичність, Приходько відповіла:

«Пам'ятайте слова Данте Аліг'єрі про те, що найгарячіше місце в пеклі приготовлено для тих, хто в даний час труднощів обрав нейтралітет. Так от, я не Бог, щоб судити цих людей, але я, як їхній колега, можу сказати, що зараз такі часи: чим більше людей приїжджає в Росію, тим більше ви даєте зброї росіянам».

Вона також нагадала про те, як Андрій Данилко виступав на якомусь корпоративі в Сочі, а російський співак Сергій Лазарєв пізніше виклав відео, де український артист танцює.

«Я от думаю: він (Лазарєв - ред.) знає, яке відбувається цькування українських артистів, і при цьому викладає відео і каже: «Це мій друг, це мій друг». Невже Данилко не розуміє, що не буває друзів – вони це навмисне роблять, навіть здаючи свого друга, мовляв: «Дивіться як». Ось вони скачуть, він знімає, викладає», – обурюється співачка.

На думку Анастасії, причина таких дій українських зірок зрозуміла – це гроші.

«Гроші мають іншу сторону медалі. Напевно, для них це найважливіше», – наголосила вона.

Приходько поділилася тим, що жила в Росії, знає ціни в шоу-бізнесі, і не розуміє, як можна ставити на ваги російські гроші, які вбивають українських захисників на сході країни. Люди, які домоглися популярності в Україні, забули про це і поїхали розважати тих, хто знищує їх співгромадян.

Сьогодні в ефірі ІНФО.LIVE відома українська співачка, волонтер, Заслужена артистка України, Анастасія Приходько. Поговоримо про новий альбом, український шоу-бізнес, громадсько-політичну діяльність та суд проти Порошенка. Gepostet von ІНФО.LIVE am Freitag, 7. September 2018

«Тепер вони кажуть: «i'm so sorry» і їдуть - ось це прикро, це зрада, я вважаю», – підсумувала Приходько.

Нагадаємо, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.

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