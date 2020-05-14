Украинская певица Анастасия Приходько не пожалела «ласковых слов» в сторону коллег, которые даже во время войны выступают в России

Об этом она рассказала журналисту издания «Информатор» в рамках проекта ИНФО.LIVE в сентябре 2018 года. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

На вопрос о том, как артистка относится к коллегам, которые продолжают петь для публики страны-агрессора и заявляют о своей аполитичности, Приходько ответила:

«Помните слова Данте Алигьери о том, что самое горячее место в аду приготовлено для тех, кто в настоящее время затруднений выбрал нейтралитет. Так вот, я не Бог, чтобы судить этих людей, но я, как их коллега, могу сказать, что сейчас такие времена: чем больше людей приезжает в Россию, тем больше вы даете оружия россиянам».

Она также напомнила о том, как Андей Данилко выступал на каком-то корпоративе в Сочи, а российский певец Сергей Лазарев позже выложил видео, где украинский артист пляшет.

«Я вот думаю: он (Лазарев - ред.) знает, какая травля происходит украинских артистов, и при этом выкладывает видео и говорит: «Это мой друг, это мой друг». Неужели Данилко не понимает, что не бывает друзей – они это нарочно делают, даже сдавая своего друга, мол: «Смотрите как». Вот они скачут, он снимает, выкладывает», – негодует певица.

По мнению Анастасии, причина таких действий украинских звезд объяснима – это деньги.

«Деньги имеют другую сторону медали. Наверное, для них это самое важное», – отметила она.

Приходько поделилась тем, что жила в России, знает цены в шоу-бизнесе, и не понимает, как можно ставить на весы российские деньги, которые убивают украинских защитников на востоке страны. Люди, которые добились популярности в Украине, забыли об этом и поехали развлекать тех, кто уничтожает их сограждан.

Сьогодні в ефірі ІНФО.LIVE відома українська співачка, волонтер, Заслужена артистка України, Анастасія Приходько. Поговоримо про новий альбом, український шоу-бізнес, громадсько-політичну діяльність та суд проти Порошенка. Gepostet von ІНФО.LIVE am Freitag, 7. September 2018

«Теперь они говорят: «I'm so sorry» и едут - вот это обидно, это измена, я считаю», – подытожила Приходько.

Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.

А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.